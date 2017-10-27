Парламент Каталонії планує знову підняти питання проголошення незалежності

Групи партій каталонського парламенту Junts pel Sí і CUP, які виступають за незалежність представили проект резолюції, який передбачає проголошення республіки. Про це повідомляє ЄП з посиланням на El Pais.

Проект резолюції пропонує розпочати конституційний процес, що "закінчиться розробкою і схваленням конституції республіки".

Пропозиція, яка була представлена у парламенті Каталонії у п’ятницю, встановлює 15-денний строк для розробки конституції.

Водночас Партія соціалістів Каталонії представила свою пропозицію резолюції, яка закликає до регіональних виборів і переговорів між Каталонією і Мадридом з метою уникнути застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупинить самоврядування автономії.

Обговорення резолюції соціалістів розпочнеться опівдні за місцевим часом. Тоді ж очікується, що Junts pel Sí і CUP можуть підняти питання проголошення незалежності.

У свою чергу, кілька тисяч протестувальників зібралися біля регіонального парламенту Каталонії, де у п’ятницю, 27 жовтня, може бути проголошена декларація про незалежність від Іспанії.Про це повідомляє Associated Press.

Розмахуючи каталонськими прапорами і скандуючи "Незалежність!", "Свобода!", демонстранти згуртувалися за межами парку, де розташована будівля каталонського парламенту. Вони сподіваються почути проголошення нової держави до кінця дня.

Нагадаємо, сенат Іспанії у п'ятницю розгляне план уряду щодо передачі Мадриду контролю над Каталонією і обмеження повноважень автономії.