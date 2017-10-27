Посол США назвала 3 ключових досягнення України за 3 останні роки

У США вважають, що Україна за останні три роки досягла значних зрушень у деяких сферах. Про це інтерв'ю виданню "Цензор.нет" заявила посол США в Україні Марі Йованович.

Відповідаючи на запитання стосовно того, якими були основні досягнення України за останні три роки, вона назвала три ключові позиції.

По-перше, відбулися великі зрушення в сфері безпеки і оборони, адже, за її словами, ще у 2014 році українські військові не змогли захистити території країни.

"За останні вже три з половиною роки ми бачимо, як українська армія, в тому числі з допомогою від США та інших країн, стала боєздатною, наприклад, вона змогла ефективно відбити напад російських маріонеткових військ на Авдіївку в січні-лютому цього року", - наголосила Йованович.

Реформи відбилися й у секторі енергетики. Вона нагадала, як у 2013 році приблизно 92% газу Україна імпортувала з Росії, а сьогодні - взагалі відмовилася від його імпорту.

"Це величезне досягнення. Україна зробила величезний ривок у сфері енергетичної безпеки, і це варто відзначити. У цій сфері є ще що вдосконалювати, в першу чергу - заснувати незалежну і професійну раду для керівництва і стратегічного розвитку "Нафтогазу", - пояснила Йованович.

Посол додала, що третім досягненням стала боротьба України с корупцією, зокрема відзначила створення НАБУ і САП та введення електронних закупівель.

"Ми сподіваємося незабаром побачити і антикорупційний суд. Створена нова патрульна поліція - набагато більш ефективна і більш чиста організація, ніж все, що було раніше в Україні в правоохоронній сфері", - підсумувала Йованович.

Нагадаємо, Держдепартамент США передав Конгресу список компаній і організацій з розвідувального та оборонно-промислового сектора Росії, які підлягають санкціям.