Прем’єр Іспанії обіцяє відновити законність у Каталонії

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой у зв’язку з проголошенням незалежності Каталонії закликав іспанців зберігати спокій.

Про це він написав у своєму Твіттері, передає Європейська правда.

"Прошу всіх іспанців зберігати спокій. Верховенство права відновить законність у Каталонії", - написав він.

Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 жовтня 2017 р.

Нагадаємо, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За проголосували 70 депутатів, 10 були проти, двоє утрималися.

Опозиція в голосуванні участі не брала, залишивши зал перед його початком і назвавши весь процес незаконним.