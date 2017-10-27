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Прем’єр Іспанії обіцяє відновити законність у Каталонії

27 жовтня, 2017 - 18:04
Фото Reuters

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой у зв’язку з проголошенням незалежності Каталонії закликав іспанців зберігати спокій.

Про це він написав у своєму Твіттері, передає Європейська правда.

"Прошу всіх іспанців зберігати спокій. Верховенство права відновить законність у Каталонії", - написав він.

Нагадаємо, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За проголосували 70 депутатів, 10 були проти, двоє утрималися.

Опозиція в голосуванні участі не брала, залишивши зал перед його початком і назвавши весь процес незаконним.

Джерело: Європейська правда
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