Президент нагородив державними відзнаками Умерова і Чийгоза

Президент України Петро Порошенко наголодив державними відзнаками заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема чийгоза, передає УНН.

"Указом президента за громадянську мужність і незламність духу, виявлені у відстоюванні державності України, ідеалів свободи та конституційних прав людини нагороджено орденом другого ступеню Умерова Ільмі Рустемовича, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу", - зачитав указ глава Адміністрації Президента Ігор Райнін.

Крім того президент нагородив орденом третього ступеню Ахтема Чийгоза.

Нагадаємо, Україна звільнить усіх заручників, а також поверне окупований Донбас та незаконно анексований Крим. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом.