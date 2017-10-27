Римський фонтан зафарбували червоною фарбою на знак протесту проти бруду і корупції

Італійський художник Граціано Чеккіні зафарбував воду римського фонтана Треві червоною фарбою на знак протесту проти бруду і корупції. Про це повідомляє The Guardian.

За словами очевидців, художник виліз на фонтан і залив у нього фарбу, після чого той набув червоного кольору.

Чеккіні переконує, що барвник не завдасть шкоди відомій пам’ятці, яка регулярно приваблює величезну кількість туристів. З місця акції митця забрала поліція.

Повідомляється, що у такий спосіб Чеккіні хотів привернути увагу до "корупції та бруду" в Римі. За його словами, його протест – це "плач про те, що Рим не мертвий, він живий і готовий знову стати столицею мистецтва, життя та відродження".

Художник провів аналогічну акцію 10 років тому. Однак, за його словами, з того часу в місті мало що змінилося.

Нагадаємо, лідери Європейського парламенту ухвалили рішення про відвідування Мальти делегацією депутатів Європарламенту з метою розслідування корупції, відмивання грошей та порушення верховенства права.