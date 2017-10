Саудівська Аравія інвестує $1 млрд у космічні проекти британського підприємця Річарда Бренсона. Про це Бренсон повідомив у своєму Twitter.

"Радий, що Саудівська Аравія має намір вкласти $1 млрд у нашу космічну компанію Virgin Galactic", - написав мільярдер.

За даними СNBC, контракт характеризується як "партнерство в галузі космічного польоту, запуску супутника та космічної розважальної діяльності". Його підтримує Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії. Інвестиції поширюватимуться на три компанії - Virgin Galactic, The Spaceship Company та Virgin Orbit. Контракт також передбачає можливість виділення додатково $480 млн.

Pleased Saudi Arabia intends to invest $1B in our space companies @virgingalactic @virgin_orbit @TheSpaceshipCo https://t.co/hmb3m1sCT9 pic.twitter.com/UMzSUjTrrV

— Richard Branson (@richardbranson) October 26, 2017