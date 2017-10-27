Сенат Іспанії скасував автономію Каталонії

У п'ятницю, 27 жовтня, Верхня палата парламенту Іспанії підтримала скасування повноважень автономного уряду Каталонії, повідомляє DW.

Сенатори підтримали пропозицію прем'єр-міністра Маріано Рахоя розпустити регіональний уряд і парламент більшістю голосів.

Результат голосування був вирішений наперед, адже Народна партія, до якої належить Рахой, володіє в Сенаті більшістю.

Згідно зі статтею 155 Конституції Іспанії, уряд автономії буде відсторонено від влади, вводиться пряме управління з Мадриду. Також у регіоні призначаються дострокові парламентські вибори.

Стаття 155 Конституції застосована вперше з 1978 року.

27 жовтня, парламент Каталонії оголосив про незалежність від Іспанії, незважаючи на протести з боку офіційного Мадрида.

Парламент автономії ухвалив резолюцію про незалежність на наступний день після того, як глава регіону Карлес Пучдемон відмовився проводити нові парламентські вибори.

1 жовтня в Каталонії пройшов референдум, на якому, за словами місцевої влади, каталонці проголосували за незалежність від Іспанії. Водночас центральна влада країни заявляє, що референдум не відбувся.

ЄС, а також Франція і Німеччина назвали каталонський референдум нелегітимним.

10 жовтня лідер Каталонії Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності автономії в односторонньому порядку.

Однак документ тоді не набрав чинності, оскільки Барселона розраховувала на переговори з іспанським урядом.