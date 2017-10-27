Собчак відмовилася вести передвиборну агітацію в Криму

Російська телеведуча Ксенія Собчак, РФ, яка заявила про висування в президенти, запропонувала провести в анексованому Криму новий незалежний референдум про статус півострова.

Про це вона заявила на зустрічі з журналістами і прибічниками в Єкатеринбурзі, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Собчак, попри те, що Росія порушила міжнародні зобов'язання, "в Криму живуть російські люди", і до них не можна відноситися "як до суб'єктів геополітики". Тележурналістка також заявила, що не має наміру вести політичну агітацію на анексованому півострові.

Як відомо, Собчак має намір балотуватися в президенти Росії на виборах в 2018 році. На прес-конференції 24 жовтня вона заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - це територія України. "Ми порушили наше слово. Ми порушили Будапештський меморандум 1994 року. Ми обіцяли, і ми цю обіцянку не виконали. Далі ми повинні обговорювати. Це велика проблема", - сказала Собчак.

Після цього ряд депутатів Держдуми РФ закликали притягнути її до кримінальної відповідальності.