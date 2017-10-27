Сьогодні в Україні хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв розстрілів в урочищі Сандармох

Сьогодні, 27 жовтня, Україна вшановує пам'ять інтелігентів, розстріляних 80 років тому в Росії в урочищі Сандармох. Це місце в Карелії стало могилою вбитих в’язнів Біломорканалу та Соловецьких таборів.

Розстріли відбувалися 27 жовтня-4 листопада 1937 року. Загалом ув'язнених було 1116: п'ять вироків не виконано, бо один в'язень помер, а чотирьох етаповано в інші місця.

Органи НКВС, а згодом МГБ, КДБ СРСР та ФСБ РФ приховували місце масових убивств від родичів загиблих і громадськості. Внаслідок спецоперації чекістів восени 1937 р. слід соловецького етапу взагалі "загубився". Багато років існувало припущення, що людей втопили в Білому морі. Однак 2 липня 1997 р. спільна експедиція Карельського і Петербурзького "Меморіалів", у складі якої були, зокрема, Юрій Дмитрієв (Петрозаводськ), Ірина Фліге та Веніамін Іофе, виявила місце злочину сталіністів неподалік автомобільної траси Медвеж'єгорськ-Повенець.

Усі розстріляні були згодом реабілітовані й визнані жертвами сталінського терору.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився розсекретити майже три тисячі документів, у яких йдеться про розслідування вбивства 35-го президента Сполучених Штатів Америки Джона Ф. Кеннеді.