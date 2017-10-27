США мають тиснути на РФ, допоки Путін не змінить свою поведінку, - Кремер

США мають не просто зберегти санкції проти Росії, а й посилювати їх, допоки авторитарний режим Володимира Путіна не змінить свою поведінку.

Про це заявив колишній старший директор із прав людини і демократії Інституту МакКейна, екс-директор Freedom House (США) Девід Кремер під час експертного круглого столу в Art Hub Укрінформу, організованого фондом "Open Ukraine", повідомляє Укрінформ.

"США мають багато чого зробити у своїх відносинах з Росією. Щось уже почалося за часів адміністрації Обами. США мають не лише підтримувати, а й збільшити санкції проти режиму Путіна... І ці санкції мають залишатися до того часу, поки Путін не змінить свою поведінку", - сказав Кремер.

Американський експерт наголосив, що режим Путіна продовжує агресію в Україні, втручається у вибори в США та інших країнах, порушує права людини у власній країні. Крім того, Кремер вказав на підтримку Росією сирійського режиму, надання військових технологій Ірану, постачання енергоресурсів до КНДР, а також військову підтримку терористичної організації "Талібан" в Афганістані.

"Росія не виконала угоду, яка була пов’язана з ядерною безпекою. І Путін не відчуває, що він зв’язаний угодами, які підписувала Росія. І звісно, що Росія не поважає Будапештський меморандум, Договір про дружбу між Україною та Росією, територіальну цілісність України", - підкреслив аналітик.

Він також зазначив, що Путін відмовляється поважати права українців чи грузинів обирати своє майбутнє власноруч: "Путін вбачає ризик у тому, що інші країни, такі як Україна, Молдова, чи Грузія хочуть об’єднатися із Заходом. Він не думає, що українці можуть самі для себе визначати шлях розвитку, шлях розвитку своєї країни. Він думає, що за цим стоїть США, ЦРУ, чи якісь інші західні організації".

Окремо експерт вказав на важливість того, щоб НАТО і ЄС бути відкритими для України, Молдови, Грузії, "щоб надихати ці країни та підтримувати їх у тому, щоб стати членами цих організацій". На його переконання, це було сигналом Кремлю, що він не може накласти вето на бажання цих країн обирати свій вектор розвитку.

Крім того, Кремер підкреслив, що Україна "потребує інструментів, які допоможуть вирівняти баланс" у протистоянні з РФ. "Треба визнати необхідність того, що Україні треба захищати свої території, і ми маємо підтримувати Україну", - заявив він.

Нагадаємо, Держдепартамент США передав Конгресу список компаній і організацій з розвідувального та оборонно-промислового сектора Росії, які підлягають санкціям.