США склали новий список санкцій для російських компаній і організацій

Держдепартамент США передав Конгресу список компаній і організацій з розвідувального та оборонно-промислового сектора Росії, які підлягають санкціям. Про це повідомила офіційний представник відомства Хізер Науерт на брифінгу у Вашингтоні, передає ЄП.

"У даний час департамент повідомив Конгресу, ключовим зацікавленим сторонам в промисловості США і нашим союзникам і партнерам нашого керівництва. Ми незабаром опублікуємо повний публічний перелік на нашому сайті. У мене немає більше подробиць, щоб надати вам прямо зараз, тому що переговори все ще тривають між Конгресом, союзниками по промисловості, а також партнерами", - сказала Науерт.

Видання The New York Times опублікувало список компаній і організацій, проти яких, імовірно, введуть санкції.

У списку вказані 33 російських підприємства, серед яких Рособоронекспорт, Ростех, Алмаз-Антей, Калашников, МіГ, Сухой, Туполєв і інші.

У список включені Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Служба зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

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