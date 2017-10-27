Світоліна: Дуже щаслива, що завершила сезон перемогою

Краща тенісистка України обіграла першу ракетку світу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свій виступ на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі. Про це вона розповіла сайту «Большой теннис Украины».

«Не найкращий тиждень для мене. Сьогодні був мій останній матч в сезоні, я грала дуже вільно. Це був хороший поєдинок, я дуже-дуже щаслива, що змогла фінішувати перемогою і тепер їду з чимось хорошим.

У мене вийшов неймовірний рік, моєю метою завжди було закінчити сезон на Підсумковому турнірі. Цей рік я почала не так добре, але потім стала вигравати титули. Для мене це хороший сигнал, значить я на правильному шляху. Так, я дуже-дуже щаслива, що змогла виступити тут. Тепер я залишаю Сінгапур в хорошому настрої і це все, що має значення зараз », - сказала Світоліна.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна обіграла першу ракетку світу Симону Халеп 6:3, 6:4, але вилетіла з Підсумкового турніру.