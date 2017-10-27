У ДТП в Польщі загинув українець, ще 3 поранено

В результаті ДТП в Сілезькому воєводстві Польщі 26 жовтня загинув 47-річний громадянин України, ще троє отримали травми.

Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у коментарі Інтерфакс-Україна.

Раніше dtp.kiev.ua повідомляв, що в результаті ДТП на 11 національній дорозі поблизу Глівіце (Польща) загинуло двоє українців і п'ятеро потрапили в реанімацію.

Крім того, загинув ще один громадянин Польщі. Крім українців, постраждали троє поляків: 32-річний водій загинув і двоє отримали травми, пише Укрінформ з посиланням на місцеву поліцію.

У МЗС заявляють, що причини і обставини події розслідує місцева поліція.