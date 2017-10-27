У Херсоні відкрилася мультимедійна виставка "Відважні: наші герої"

З 26 жовтня по 3 грудня у Херсонському обласному художньому музеї триває мандрівна мультимедійна виставка «Відважні: наші герої». Проект присвячений 100-літтю Української Революції і включає великі стенди з документальними матеріалами, художніми реконструкціями низки ключових етапів у боротьбі українців за незалежність, а також відеоматеріали. Це, власне, революційні події 1917-1921 років ХХ ст, Українські Січові Стрільці, Холодний Яр, Українська Повстанська Армія, Революція на граніті, Помаранчева Революція, Революція Гідності.

Вперше виставка «Відважні: наші герої» була представлена в листопаді минулого року в Києві в Українському домі. Організаторами проекту стали НЦДКС «Український дім», Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності, Український інститут національної пам’яті. Протягом 2017 року експозиція мандрує Україною (Львів, Івано-Франківськ, Одеса, Миколаїв) та вже побувала за кордоном (Чикаго, США). Після Херсона виставка поїде до Единбургу (Шотландія), де буде представлена у місцевому парламенті. Як говорять організатори, це дуже відповідальний момент, адже це така виставка – ще одна нагода розказати про Україну у світі.

«Для нас ця виставка була нагодою показати, що події Революції Гідності – це не окрема історична мить, а це одна із ланок боротьби українців за свою свободу. Крім того, цьогоріч ми святкуємо столітній ювілей Української Революції та 75 років від створення УПА, – коментує «Дню» представник Національного Музею Революції Гідності Ольга САЛО. – Кожен час вимагає своїх методів боротьби. Слава Богу, методи сучасні не вимагають таких жертв, як у минулому столітті, але жертви, на жаль, є. І це нас зобов’язує до розбудови власної держави, до пам’яті про ті часи, а також до щоденної принциповості і роботи на розвиток».

До речі, Херсонський художній музей доповнив виставку власною відеонарізкою про події Революції Гідності у Херсоні. «Це дуже доречно, – додає Ольга Сало. – Тепер виставка показує причетність і цього регіону та його мешканців до цих подій».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора