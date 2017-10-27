У Казахстані почався перехід з кирилиці на латиницю

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про переведення алфавіту казахської мови з кирилиці на латиницю. Про це повідомляє прес-центр президента.

Тепер уряд повинен сформувати спеціальну комісію з питань перекладу алфавіту. Одразу перейти на латиницю не вдасться, це робитимуть поетапно, до 2025 року.

Назарбаєв раніше пояснював, що такі заходи не означають, що Казахстан повністю забуде про російську мову та кирилицю. Зокрема, ними зможуть користуватися російськомовні жителі країни та ЗМІ.

Вже до кінця року у Казахстані створять єдиний стандарт нового алфавіту, де буде 32 літери. А вже наступного року в країні хочуть друкувати латиницею підручники для середньої школи.

Нагадаємо, на днях в українській столиці затримали журналістку і громадську діячку з Казахстану Жанару Ахмет, яка втекла зі своєї країни через переслідування з боку режиму Назарабаєва.