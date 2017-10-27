У Нацполіції назвали найменш криміногенні області країни

Західна Україна є найбільш спокійною з точки зору криміногенної ситуації територією країни.

Про це заявив у Львові голова Нацполіції України Сергій Князєв, інформує "Радіо Свобода".

"Західна Україна, у порівнянні з іншими регіонами, тут в рази більш спокійна ситуація", – сказав Князєв.

Він додав, що водночас спостерігається збільшення кількості квартирних крадіжок у західних областях.

За його словами, Дніпропетровська та Запорізька області мають високий відсоток пограбувань і розбоїв, зростання кількості вбивств під час вчинення нападів на будинки громадян фіксують у передмісті Києва та Одещини.

"У Запорізькій області "інша хвороба" – напади на фермерів, на громадян, які мають земельні паї, особливо під час періоду реалізації ними продукції. Харківська, Дніпропетровська області – стабільно цілий рік відбуваються зухвалі злочини", – розповів Князєв.