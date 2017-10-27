У США безпілотник завершив рекордний п'ятиденний політ

Компанія Vanilla Aircraft довела, що безпілотні літальні апарати можуть літати більше п'яти днів без дозаправки зі звичайним дизельним двигуном.

Випробування проводилися в середині жовтня 2017 року і були визнані успішними, повідомляє Flight Global.

Безпілотник VA001, який оснащений двигуном внутрішнього згоряння, зміг пролетіти без посадки 121 годину 24 хвилини, тобто більше п'яти діб. Посадка апарату була примусовою: як стверджують розробники, на його борту залишалося пальне ще приблизно на три доби.

Дрон VA001 має розмах крила 10,9 метра і максимальну злітну масу 272,2 кілограма. Апарат здатний розвивати швидкість до 130 кілометрів на годину. Теоретично апарат може знаходитися в повітрі протягом 10 днів.

"Ми змогли в повній мірі продемонструвати життєздатність цих наддалеких систем витривалості літака і прагнемо випробувати нові корисні навантаження і реалізувати можливості, які раніше вважалися неймовірними", - говорить головний виконавчий директор Vanilla, Тім Хелі.

Компанія планує запустити виробництво літака в "найближчі місяці", Vanilla Aircraft розраховує як на комерційних, так і на військових покупців. Наступна серія демонстраційних польотів буде пов'язана зі збільшенням корисного навантаження безпілотника.