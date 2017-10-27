У США розсекретили тисячі документів розслідування вбивства Кеннеді

Президент США Дональд Трамп розпорядився розсекретити майже три тисячі документів, у яких йдеться про розслідування вбивства 35-го президента Сполучених Штатів Америки Джона Ф. Кеннеді. Однак оприлюднення кількох сотень документів Трамп заблокував, звернувшись до ЦРУ та ФСБ із проханням провести додаткову перевірку на наявність інформації, що може становити загрозу національній безпеці США.

Розсекречення відбулось незадовго до офіційного крайнього терміну, коли ці документи мали б стати відкритими, як це передбачає закон. "У мене немає іншого вибору", - заявив Трамп, коментуючи своє рішення про додаткову перевірку окремих документів, які мають бути перевірені спецслужбами США протягом 180 днів. Ті документи, у яких не буде знайдено потенційно загрозливої для безпеки країни інформації, - будуть оприлюднені.

На розсекречення даних про загадкові обставини вбивства президента Кеннеді дослідники чекали 25 років. З них має стати відомо більше про трагічні події 22 листопада 1963 року у місті Далласі, коли було вбито Джона Кеннеді. Його було застрелено під час руху президентського кортежу вулицями міста. Заарештованого за підозрою в убивстві Лі Харві Освальда було вбито через два дні після затримання. Серед оприлюднених документів: внутрішнє службове листування, нотатки та звіти із грифом "Секретно", в тому числі й документи, що стосуються діяльності адміністрації президента Кеннеді у спробах повалити комуністичний режим Фіделя Кастро на Кубі. Чимало серед них і документів, що стосуються самого вбивства президента: свідчення очевидців подій у Далласі, спогади керівників спецслужб тощо. Деякі документи - написані від руки нотатки із 1970-х років, які важко читати.

Вбивство 35-го президента США викликало появу численних конспірологічних версій. Водночас дослідники не покладають зайвих надій на те, що оприлюднені тепер файли однозначно прояснять обставини вбивства або ж поставлять крапку в численних теоріях змови, але це відкриває їм можливість знайти відповіді на деякі із непростих запитань.