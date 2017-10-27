Угорщина заблокувала засідання комісії "Україна - НАТО" в грудні

Угорщина не зможе підтримати євроінтеграційні зусилля України, через це Будапешт заветував скликання засідання комісії НАТО-Україна, запланованого на 6 грудня.

Про це заявив керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції у Будапешті, повідомляє Радіо Свобода.

Угорщина, за його словами, до початку вересня була серед тих, хто "найголосніше і найактивніше" за це виступав, але після ухвалення освітнього закону в Україні почувається так, ніби "отримала удар у спину".

За словами Сійярто, його країна і зараз продовжувала б цей же курс, "але може надати таку підтримку тільки тим державам, чиї рішення і поведінка заслуговують на це", сказав міністр.

При цьому він наголосив, що Будапешт готовий до консультацій, але не може прийняти стану, коли, за твердженням Сійярто, закон відбирає вже попередньо здобуті права нацменшин.

Він звернув увагу на те, що Угорщину також турбує налаштованість депутатів Верховної Ради України розглянути законопроекти про мову і громадянство. Якщо зараз в Угорщині не виступлять проти закону про освіту, це може підбадьорити українську владу ухвалити і два інших закони, вважає глава угорської дипломатії.

Він попередив, що Угорщина робитиме ці дипломатичні кроки доти, поки закарпатські угорці не визнають, що мовно-освітня ситуація не врегульована для них належним чином.

Відповідаючи на запитання журналістів, Сійярто повідомив, що наразі немає можливості якось обійти угорське вето, оскільки скликання комісії НАТО-Україна потребує одностайного голосування.

У МЗС України на заяви очільника зовнішньополітичного відомства Угорщини поки офіційно не відреагували.

Нагадаємо, Угорщина однією з перших розкритикувала ухвалений закон України "Про освіту" від 5 вересня і пригрозила, що через нього блокуватиме всі міжнародні ініціативи України. Серед найбільших критиків Києва також були Росія, Румунія, Польща. Свої застереження щодо освіти нацменшин висловили Болгарія, Греція і Молдова. Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин з освітнього процесу.

19 жовтня у Міністерстві освіти повідомили, що Україна, угорська громада в Україні й Угорщина спільно домовляться, як імплементувати мовну норму закону "Про освіту".