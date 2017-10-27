Україна очікує від США рішення щодо летальної зброї, - Парубій на зустрічі з Волкером

Україна очікує від Сполучених Штатів Америки рішення щодо надання летального оборонного озброєння.

Про це на зустрічі з спеціальним представником президента США Куртом Волкером заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає Еспресо.TV.

"Ми чекаємо рішення щодо надання Україні летального оборонного озброєння. Для України це має велике значення не тільки у військово-технічному, але й символічному плані. Йдеться про ознаку єдності у нашій боротьбі проти російської агресії, проти порушення світового порядку", - сказав Парубій.

За його словами, оскільки Росія продовжує нарощення свого військового потенціалу, важливим залишається продовження політики санкцій.

Спікер відзначив, що останній пакет антиросійських санкцій з боку США зачепив енергетичний сектор і нагадав, що Україна занепокоєна проектом будівництва газопроводу "Північний потік-2".