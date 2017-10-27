Українські парашутисти встановили світовий рекорд

У американському місті Елой (штат Арізона) встановлено новий рекорд світу з парашутного спорту у класі "Великі формації з перебудовою".

219 спортсменів-парашутистів побудували у вільному падінні задану фігуру та перебудували її у наступну. Стрибок виконувався з висоти 5500 метрів з 10 літаків. На борту літаків кожен спортсмен був забезпечений киснем, повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

У встановленні рекорду світу взяли участь 14 українських парашутистів.

Рекордні спроби - продовжуються.