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Умеров і Чийгоз дають прес-конференцію після прильоту до Києва (онлайн)

27 жовтня, 2017 - 15:03
Фото Reuters

Звільнені з російського ув'язнення заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз повернулись до України.

Наразі вони дають прес-конференцію, яку транслює "112 Україна".

Нагадаємо, 25 жовтня уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу нардеп Мустафа Джемілєв заявив, що засуджені Росією в окупованому Криму та передані Туреччині заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз відправляться до України.

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