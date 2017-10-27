Умеров і Чийгоз дають прес-конференцію після прильоту до Києва (онлайн)

Звільнені з російського ув'язнення заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз повернулись до України.

Наразі вони дають прес-конференцію, яку транслює "112 Україна".

Нагадаємо, 25 жовтня уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу нардеп Мустафа Джемілєв заявив, що засуджені Росією в окупованому Криму та передані Туреччині заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз відправляться до України.

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