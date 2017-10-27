В Австралії віце-прем'єра звільнили з посади через подвійне громадянство

Вищий суд Австралії визнав, що призначення на посаду віце-прем'єра Барнабі Джойса та чотирьох інших політиків було неправомірним через подвійне громадянство.

"Я поважаю рішення суду", - сказав пан Джойс одразу після оголошення вироку.

Вихід пана Джойса позбавляє уряд абсолютної більшості.

Барнабі Джойс у серпні відмовився від громадянства Нової Зеландії, але натякнув, що планує брати участь у довиборах.

Інші четверо політиків, щодо яких суд ухвалив таке ж рішення, це - Фіона Неш, Малколм Робертс, Лариса Уотерс і Скотт Ладлам. Їх раніше обрали до Сенату.

Історія з подвійним громадянством захопила Австралію у липні, десятки депутатів були змушені публічно роз'яснити свій статус.

Нагадаємо, президент сенату Австралії Стівен Перрі заявив, що Австралія підтримує суверенітет української держави та недоторканість її кордонів.