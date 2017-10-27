В Україні за 3,5 роки правоохоронці попередили більше 300 терактів, - Шкіряк

В Україні за три з половиною роки СБУ і підрозділи Нацполіції запобігли більше 300 терактів, частина з яких планувалася в місцях масового скупчення людей. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає "112 Україна".

"Тільки за три з половиною роки СБУ та відповідними підрозділами Нацполіції України попередили і не допустили понад 300 терактів, частина з яких планувалася в місцях масового скупчення людей. Що стосується загальної оцінки, то я хотів би сказати, що, незважаючи на всі благополуччя цивілізованого світу та Європи, як бачимо, ні британські, ні бельгійські, ні французькі спецслужби не попередили і не захистили від теракту в Парижі, Ніцці, Брюсселі, Барселоні і я б не був настільки категоричним. Ми повинні дати людям розуміння того, що, на жаль, сьогодні такий світ і наша безпека - це наша спільна відповідальність", - заявив Шкіряк.

Як повідомлялося, вчора ввечері біля будівлі телеканалу "Еспресо" прогримів вибух, в результаті якого три людини постраждали, двоє загинули. Серед постраждалих і народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Зараз момент він знаходиться в лікарні у важкому стані. У нього сильно ушкоджені кінцівки, внутрішні органи пошкоджені в меншій мірі.

Серед загиблих – охоронець народного депутата і випадковий перехожий. Також серед постраждалих і політтехнолог Віталій Бала. Його вже успішно прооперували.

За словами радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, цей інцидент правоохоронці кваліфікували як теракт і передали справу в СБУ. Ляшко заявив, що замах на Мосійчука могло бути організовано політичними опонентами.