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Від початку року на Донбасі загинули 162 українських військових

27 жовтня, 2017 - 21:26
Фото Reuters

Від початку 2017 року на Донбасі загинули 162 українських військових, а за останні два місяці – 10.

Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій на зустрічі з спецпредставником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером, передає "Інтерфакс-Україна".

"Останнім часом російська агресія лише посилюється на сході України. Лише за останні два місяці загинули десять і були поранені 70 українських військовослужбовців. А від початку року 162 загиблих", - сказав Парубій.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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