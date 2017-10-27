ЄС надасть Україні допомогу на суму 89,5 млн євро для реалізації реформ

Україна та Євросоюз підписали угоди на загальну суму 89,5 мільйонів євро для реалізації системних реформ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Підписуємо 2 угоди з ЄС на загальну суму 89,5 мільйонів євро для реалізації системних реформ", - йдеться у повідомленні.

За словами Кубіва, Євросоюз надає Україні цю допомогу відповідно до пріоритетів уряду. Допомога також надійде згідно плану заходів з угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Нагадаємо, у Бюро нацбезпеки Польщі заявили, що НАТО має скористатися досвідом України у сфері гібридної війни.