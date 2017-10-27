Європарламент ухвалив рішення про відвідування Мальти з метою розслідування корупції

У четвер лідери Європейського парламенту ухвалили рішення про відвідування Мальти делегацією депутатів Європарламенту з метою розслідування корупції, відмивання грошей та порушення верховенства права. Про це повідомляє Politico.

Відповідне рішення підтримали лідери більшості політичних груп, окрім "Соціалістів і демократів" (S&D), до яких входить правляча Лейбористська партія Мальти.

Майбутнє розслідування пов`язане з вбивством журналістки Дафни Каруани Галісії, яка була загинула в результаті вибуху автомобіля на початку цього місяця.

Гі Вергофстадт, лідер Альянсу лібералів і демократів за Європу повідомив у Twitter, що сини загиблої журналістки шокуюче описали стан справ на Мальті. "Корупція, схоже, широко поширена і стала прибутковою бізнес-моделлю", - сказав він.

Тим часом представник мальтійського уряду заявив, що "уряд Мальти недвозначно спростовує такі заяви і з нетерпінням чекає місії, з тим, щоб вона дійсно оцінила ситуацію".

Дафна Каруана Галісія була жорстким критиком уряду і фактично спричинила дострокові вибори цього року, коли опублікувала документи, що пов'язали прем'єр-міністра Джозефа Муската зі скандалом довкола "Панамського досьє".

Разом з тим Мускат та його дружина спростували твердження, що вони використовували секретні офшорні банківські рахунки, на які було перераховано платежі від правлячої сім'ї Азербайджану. Попри скандал, він був переобраний і знову очолив уряд.

Нагадаємо, на Мальті підірвали автомобіль журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була автором розслідувань корупції в рамках проекту Panama Papers. В результаті вибуху загинула журналістка.