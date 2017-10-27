За минулу добу бойовики 20 разів обстріляли сили АТО, - штаб

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 20 разів порушили перемир’я. Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника. У результаті бойових дій один український військовий отримав бойову травму. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО й надалі залишалась напруженою. З Донецького напрямку, який до цього був найгарячішим, вогнева активність ворога змістилась на Приморський напрямок, де противник все частіше почав застосовувати міномети.

Так, увечері бойовики 4 рази били з 82-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів, стрілецької зброї по оборонцях Гнутового. Також окупанти застосовували міномети калібру 82 міліметри біля Водяного та Павлополя.

У свою чергу, на Донецькому напрямку «гарячою точкою» залишається Авдіївська промзона. Тут наприкінці доби російсько-окупаційні угруповання двічі обстрілювали наші опорні пункти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А унаслідок гранатометного вогню, неподалік Пісків отримав бойову травму один український воїн.

На Луганському напрямку під вогонь гранатометів і стрілецької зброї потрапили наші позиції на підступах до Станиці Луганської.