Зубко закликав мера Славутича подати у відставки через зрив опалювального сезону в місті

Віце-прем'єр Геннадій Зубко в ході наради з питань опалювального сезону прокоментував ситуацію в Славутичі Київської області, де він не розпочався вчасно. Зокрема, чиновник закликав мера міста Юрія Фомічова подати у відставку. Про це повідомляє прес-служба уряду.

За словами Зубка, у місцевої влади було достатньо часу, щоб визначитися, чи вистачить коштів для старту опалювального сезону і чи необхідна їм підтримка Кабміну.

"Факт доходів за 9 місяців міста Славутич становить 115 млн гривень. Збільшення за рік склало 15 млн гривень. Щоб запустити опалювальний сезон у місті, потрібно 15 млн. Місто мало необхідні ресурси. А тепер Ви, як міський голова, за рахунок управлінської кризи фактично шантажуєте уряд і власну громаду невиплатою заробітної плати. Вважаю, Вам треба подати у відставку з посади мера", - так Зубко звернувся до мера Славутича.

Він також доручив підготувати доповідну про ситуацію в місті. Крім того Зубко вважає необхідною перевірку з боку прокуратури щодо того, куди було витрачено 115 млн грн з міського бюджету, і як недогляд мера може вплинути на наслідки ситуації, що склалася.

Крім того, в Кабміні пообіцяли допомогу Славутичу з резервного фонду держбюджету.

Як раніше повідомлялося в матеріалі 112.ua, у зв'язку з заборгованістю за природний газ місто-супутник Чорнобильської АЕС Славутич, понад половину населення якого становлять ліквідатори і працівники станції, був відрізаний від поставок блакитного палива. Грошей на погашення заборгованості в міському бюджеті немає – в разі заморозків мерія готується оголосити надзвичайний стан: закрити дитячі сади і школи, організувати пункти обігріву. Вже сьогодні температура у квартирах містян не перевищує +8 – +15 градусів. Про ситуацію, що склалася в місті, читайте в нашому матеріалі.