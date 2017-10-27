Звільнення заручників лишається одним із головних пріоритетів, - Порошенко

Звільнення українських заручників, які знаходяться чи то в анексованому Криму, окупованому Донбасі, чи у в’язницях Російської Федерації, залишається одним із головних пріоритетів української влади.

У цьому запевнив Президент Петро Порошенко під час зустрічі із заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом, повідомляє Укрінформ.

“Звільнення українських заручників, де б вони не були — чи в окупованому Криму, чи в окупованому Донбасі, чи у в’язницях Російської Федерації - залишаються одним з наших перших пріоритетів”, - підкреслив глава держави.

Він наголосив, що порушує це питання на всіх зустрічах з міжнародними лідерами, у тому числі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції Еммануелем Макроном.

“Ми віримо, що українські заручники повернуться додому, ми віримо і знаємо, що Україна буде звільнена від окупації — це стосується як окупованого Донбасу, так і незаконно анексованого Криму”, - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, 25 жовтня Чийгоза і Умерова, незаконно засуджених в окупованому Криму, Росія видала Туреччині. 26 жовтня заступники голови Меджлісу в Анкарі провели зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

27 жовтня Умеров і Чийгоз повернулися в Україну, у Київ.

Умеров був засуджений до 2 років колонії-поселення за звинуваченням у нібито публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Чийгоз був засуджений до 8 років позбавлення волі у "справі 26 лютого".

Звільнити Умерова, Чийгоза та інших кримськотатарських політиків і громадських активістів неодноразово вимагали міжнародні і російські правозахисні організації. Вироки, винесені кримчанам російськими судами, засудили США та Євросоюз.