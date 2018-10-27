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Майк Йогансен, український поет, прозаїк доби «Розстріляного відродження», перекладач, критик, лінгвіст, сценарист

128 українських проектів отримали фінансування від ЄС

27 жовтня, 2018 - 19:02
Фото з відкритих джерел

Станом на жовтень цього року вже 108 українських організацій-учасників Рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» отримали фінансування на суму 19,836 млн євро на виконання 128 проектів.

Про це на своєму сайті повідомляє Агенція європейських інновацій.

Як зазначається у повідомленні, у липні цього року міністр освіти і науки Лілія Гриневич оприлюднила інформацію, що за результатами конкурсів програми «Горизонт 2020» з 2014 року до моменту першого засідання Координаційного центру з питань виконання Рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» 97 українських організацій-учасників отримали фінансування на суму 17,88 млн євро на виконання 98 проектів.

Статистика проектів у базі ЄС оновлюється двічі на рік: весною та восени. 

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