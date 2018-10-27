Беленюк став срібним призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби

У передостанній день чемпіонату світу-2018 з вільної, жіночої та греко-римської боротьби в Будапешті (Угорщина) скарбничка збірної України поповнилася п'ятої нагородою.

27-річний киянин Жан Беленюк завоював срібну медаль у ваговій категорії до 87 кг і став віце-чемпіоном світу-2018 з греко-римської боротьби.

Беленюк в 1/16 фіналу переміг Ейвілдаса Станкевічус з Литви (4:2), в 1/8 фіналу взяв гору над представником Вірменії Артуром Шахіняном (4:1), в чвертьфіналі поборов іранця Хоссейна Ахмада Нурі (4:2), у півфіналі виграв у азербайджанця Іслама Аббасова (5:1), а у вирішальній сутичці за "золото" поступився Метеханому Башару з Туреччини (1:2).

Це третя медаль Беленюк на чемпіонатах світу після "бронзи" в Ташкенті-2014 і "золота" в Лас-Вегасі-2015. На рахунку українського борця греко-римського стилю також "срібло" Олімпійських ігор 2016, два "золота" (2014 року, 2016) і "бронза" (2012) на чемпіонатах Європи, "срібло" Європейських ігор (2015).