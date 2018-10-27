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Делегація Посольства США в Україні відвідала об‘єкти ВМС на азовському напрямку

27 жовтня, 2018 - 14:34
Фото: mil.gov.ua

Делегація Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні на чолі з Надзвичайним і Повноваженим Послом США в Україні пані Марі Йованович оглянула кораблі й об’єкти інфраструктури українських ВМС на азовському напрямку.

Метою візиту є ознайомлення з поточною ситуацією в акваторії Азовського моря та відвідування місць базування підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.

У ході зустрічі Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні пані Марі Йованович обговорила з командувачем Військово-Морських Сил ЗС України адміралом Ігорем Воронченком безпекову ситуацію в регіоні та пріоритетні шляхи подальшого співробітництва. Після візиту на кораблі українських ВМС, що базуються у Азовському морі, іноземна делегація оглянула пункти постійної дислокації морських піхотинців у Запорізькій області.

Джерело: День

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