Експерти не мають грати на руку Кремля, - посол України в Австрії

Представники громадянського суспільства та експерти з України під час своїх виступів за кордоном не мають створювати відчуття, що Україна є "безнадійним болотом", адже це не так, і лише грає на руку проросійським колам.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Дорогі представники громадянського суспільства, експерти, маю до вас прохання.

Коли виступаєте перед закордонними аудиторіями, було б добре, якби після ваших виступів не лишалося відчуття, що Україна це безнадійне болото", - йдеться у повідомленні.

Посол підкреслив, що самі ж доповідачі розуміють, що ситуація не є такою: "По-перше, ви самі знаєте, що це не так. Так навіщо ці детальні розповіді, чому ви "не такі оптимістичні, як попередній доповідач"? (це при тому що від виступу попереднього доповідача вже хотілося стрибнути у вікно)".

Дипломат також вказав на те, що стратегія багатьох представників громадянського суспільства - "напустити тьми, аби Європа стурбувалася і почала тиснути на владу, аби та робила реформи" - має один суттєвий недолік. "Вона спрацьовує лише тоді, коли в аудиторії сидять друзі України. Виходьте з того, що це не завжди так. Частина аудиторій належить до тих, кому Україна стоїть впоперек горла і які розберуть ваші виступи на цитати, підсумовуючи "ну я ж вам казав, там безнадійне болото", - заявив він.

Щерба закликав українських експертів перед виступами перед закордонними аудиторіями спочатку зрозуміти, що за аудиторія перед ними: "Пам’ятайте, в Європі теж є протистояння - між тими, хто з Україною, і тими, хто тільки й шукає привід, аби нас віддати Росії. Не будьте "корисними ідіотами" на службі останніх".