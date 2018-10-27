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Глава МВС Албанії подав у відставку через посилення боротьби з корупцією

27 жовтня, 2018 - 17:02
Фото Reuters

Міністр внутрішніх справ Албанії Фатмір Хафадж подав у відставку на тлі недавніх масштабних операцій проти організованої злочинності і антикорупційних розслідувань.

Про це повідомляє Washington Post.

Прем'єр-міністр Еді Рама заявив, що прийняв відставку міністра, але ніяк її не пояснив.

Хафадж подав у відставку після недавньої великої операції, в ході якої було заарештовано більше двох десятків членів організованих злочинних груп, в тому числі двоє колишніх депутатів правлячої Соціалістичної партії.

Він написав на сторінці МВС Албанії в Facebook, що добровільно подав у відставку і процитував "дуже важливі успіхи свого відомства у зміцненні верховенства закону в країні".

Потім Рама призначив колишнього військового чиновника Сандера Ллеші новим міністром внутрішніх справ, заявивши, що той принесе на посаду "нову позитивну енергію". Кандидатуру Ллеші ще повинні схвалити президентом і парламент.

Опозиційна Демократична партія назвала відставку Хафаджа "важливим кроком в нашій боротьбі за чисту від злочинності політику".

 

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