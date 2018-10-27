Італія схвалила будівництво газагону ТАР для зменшення залежності ЄС від газу РФ

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте, 26 жовтня 2018, дав схвалення з боку Італії для будівництва Трансадріатичного газогону (ТАР).

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Проти будівництва газопроводу активно виступала партія, що входить до правлячої коаліції країни, "Рух п’яти зірок".

"Більше неможливо втручатися в цей проект, який був запланований попереднім урядом і несе у собі контракті зобов'язання", - зазначив очільник уряду Італії.

Конте додав, що перешкоджання будівництву цього газогону для Італії може коштувати "десятків мільярдів євро".

Повідомляється, що ТАР є останньою частиною 40-мільярдного Південного газового коридору, завдання якого доставляти до Італії газ з Азербайджану. Перші поставки були заплановані на 2020 рік, однак через опір з італійського боку з’явились сумніви стосовно реалізації цього проекту.