Китай та Японія підписали угоду про валютний обмін

Японія та Китай підписали угоду про валютний обмін обсягом до $30 мільярдів, що є найбільшою такою двосторонньою угодою, укладеною Токіо з метою зміцнення фінансової стабільності та стимулювання ділової активності в обох країнах.

Про це повідомляє Reuters.

«Угода, що набуває чинності сьогодні, має термін дії до 25 жовтня 2021 року, дозволить здійснити обмін валютами між двома центральними банками на 200 мільярдів юанів або 3,4 трильйона ієн (30 мільярдів доларів США)», - зазначили в національному банку Японії.

Сьогодні ж Китай та Японія підписали низку угод про зміцнення двосторонніх відносин, обіцяючи активізувати співпрацю в різних галузях - від фінансів та торгівлі до інноваційних

Угоди підписано під час візиту прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе до Пекіна на перший формальний китайсько-японський саміт протягом семи років, дві найбільші економіки Азії мають намір розбудовувати двосторонні відносини та довіру на тлі торговельної кризи у відносинах КНР зі Сполученими Штатами.

Як повідомлялося, китайський прем'єр-міністр Лі Кекян заявив, що Китаю та Японії слід захистити вільну торгівлю та забезпечити глобальне економічне зростання.