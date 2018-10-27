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Меркель, Макрон та Путін приїхали у Стамбул на саміт щодо Сирії

27 жовтня, 2018 - 17:39
Фото Anadolu

У палаці "Вахдеттин" у Стамбулі стартував чотиристоронній саміт щодо Сирії.

Про це повідомляє Anadolu.

"Для обговорення шляхів політичного врегулювання багаторічної проблеми і формування Дорожньої карти щодо Сирії в турецький мегаполіс прибули президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель", - йдеться в повідомленні.

Відкриваючи саміт, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що погляди всього світового співтовариства звернені сьогодні до Стамбула.

"Сподіваюся, що ці очікування будуть виправдані за підсумками саміту", - сказав Ердоган.

Метою саміту, що проходить за ініціативи президента Туреччини, є вироблення нових формул політичного врегулювання сирійського конфлікту, що триває вже восьмий рік.

На порядку денному саміту значиться широкий спектр питань, таких як: угода щодо Ідліба, становище біженців, доставка гуманітарної допомоги, формування конституційної комісії і політичний перехідний процес.

 
              
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