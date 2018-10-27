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Міська рада Барселони закликала скасувати монархію в Іспанії

27 жовтня, 2018 - 18:40
Фото Reuters

Міська рада Барселони ухвалила резолюцію, в якій міститься заклик до скасування монархії в Іспанії

Про це повідомляє La Vanguardia.

Текст документу вимагає "скасування" монархії і стверджує, що "відкидає та засуджує позицію" короля Філіпа VI і його "втручання в каталонський конфлікт" та "обгрунтування насильства, здійсненого поліцейськими силами".

Мається на увазі застосування сили поліцейськими 1 жовтня минулого року під час проведення в Каталонії референдуму про незалежність, визнаного Мадридом незаконним.

Документ на голосування запропонувала ліва партія CUP, яка виступає за незалежність Каталонії. За нього проголосували 29 представників ради з 41.

Під час голосування представники партій, що виступають за територіальну цілісність Іспанії, залишили залу засідань.

 
              
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