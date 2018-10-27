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На аукціоні Christie's вперше продали картину, створену штучним інтелектом

27 жовтня, 2018 - 22:32
Фото: twitter.com/ChristiesInc

Картина під назвою "Портрет Едмонда Беламі", створена за допомогою штучного інтелекту, пішла в четвер з молотка на торгах Christie’s в Нью-Йорку за 432,5 тисяч доларів.

Про це повідомляє The Verge.

Створенням картини займався колектив з трьох 25-річних студентів з Франції під назвою Obvious. Вони розробили алгоритм, за допомогою якого комп’ютер може створити оригінальну картину на основі полотен відомих живописців.

"Ми вдячні Christie’s за надану можливість почати діалог зі світом діячів мистецтва", – йдеться в заяві колективу.

Спочатку лот оцінювався в 7-10 тисяч доларів.

На полотні зображений чоловік в чорному костюмі з білим коміром. Картина стала першим твором мистецтва, створеним за допомогою штучного інтелекту, який аукціонний дім продав за всю свою 252-річну історію.

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