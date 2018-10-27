Нацгвардія співпрацюватиме з військами карабінерів Італії та жандармерією Туреччини і Румунії

Нацгвардія України розширить співпрацю з військами карабінерів Італії, жандармерією Туреччини та Румунії з підготовки підрозділів спецпризначення, підрозділів охорони громадського порядку та гірсько-патрульних підрозділів.

Про це поінформував командувач Нацгвардії України генерал-полковник Юрій Аллеров під час виступу на саміті Вищої ради Директорів та Командувачів Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції у статусі військової установи FIEP, який проходить у турецькому місті Анталії, передає прес-служба МВС на офіційному сайті.

«Зокрема, він (Аллеров - ред.) домовився з командувачами жандармерії Туреччини, військ карабінерів Італії та жандармерії Румунії про розширення співпраці щодо підготовки підрозділів спеціального призначення, підрозділів охорони громадського порядку, гірсько-патрульних підрозділів, співпраці між навчальними закладами та центрами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час цієї події також було проведено переговори про започаткування співробітництва між Нацгвардією України та Королівською гвардією Нідерландів, Національною Республіканською гвардією Португалії та Нацгвардією Кувейту.

FIEP - це Міжнародна асоціація сил жандармерії та поліції в статусі військової установи. Наразі до FIEP входять сили жандармерії та поліції в статусі військової установи Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Туреччини, Нідерландів, Марокко, Румунії, Йорданії, Тунісу, Палестини та України. Також деякі правоохоронні формування Аргентини, Чилі, Катару та Бразилії, які не відповідають географічним вимогам, є асоційованими членами. Національна жандармерія Джибуті має тимчасовий статус спостерігача.

Національна гвардія України статус повноправного члена Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції в статусі військової установи (FIEP) отримала у жовтні 2017 року.