NASA створило інтерактивну карту з новими сузір'ями

Космічне агентство NASA з нагоди десятиліття місії гамма-телескопа Fermi розробило інтерактивну зоряну карту з новими сузір’ями.

На карті, розміщеній на офіційному сайті NASA, сузір’я названі на честь героїв фільмів, книг і коміксів, а також історичних пам’яток.

Ця карта показує об'єкти, видимі в рентгенівському діапазоні, який людське око не розрізняє.

Навігацію можна здійснювати за допомогою мишки або тачпада. Якщо клікнути на сузір’я, з’являється інформація про нього.

Серед нових назв: сузір’я Годзілли, Молота Тора, Альберта Ейнштейна, Колізея, Ейфелевої вежі, гори Фудзі і Маленького принца.