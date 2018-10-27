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ОБСЄ засуджує Росію за 22-мільйонний штраф журналу The New Times

27 жовтня, 2018 - 21:37
Фото Reuters

Безпрецедентне рішення московського суду щодо штрафування журналу The New Times на 22 млн рублів наносить шкоду свободі слова в РФ і має бути скасованим.

Про це заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір, повідомляє сайт ОБСЄ.

"Винятково високий штраф, накладений на The New Times, є безпрецедентним рішенням, яке несе шкоду свободі слова в Російській Федерації. Я закликаю владу скасувати це рішення і сподіваюся, що воно буде переглянуто під час апеляції", - заявив він. 

Представник ОБСЄ вчергове закликав Росію внести правки до існуючого закону про "іноземних агентів" з тим, щоб уникнути подібних ситуацій в майбутньому. 

Дезір наголосив, що одним із важливих зобов’язань країн-членів ОБСЄ, є забезпечення свободи ЗМІ та плюралізму засобів масової інформації. 

"Російська Федерація повинна уникати необов’язкових та диспропорційних заходів, які послаблюють плюралізм ЗМІ. Саме тому закон про "іноземних агентів" має бути терміново змінений", - заявив він.

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