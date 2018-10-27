Пхеньян та Сеул домовилися про ліквідацію низки караульних постів на кордоні

Військові представники Північної та Південної Кореї домовились до кінця листопаду повністю прибрати 22 караульні пости на кордоні між державами.

Про це повідомляє AP.

26 жовтня відбулася чергова зустріч делегацій Збройних сил двох країн у переговорному місці Пханмунджом, що знаходиться на лінії розмежування.

Військові також домовилися про спільну перевірку безпечності 70-кілометрового проходу для суден (фарватеру) в водах Жовтого моря вздовж західного кордону між країнами. Цей прохід планують згодом відкрити для вільного руху цивільних суден.