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Підвищення тарифів на газ сприяє реформі енергоринку України, - Волкер

27 жовтня, 2018 - 18:20
Фото: flickr

Спеціальний представник Державного департаменту Срединенных Штатів з питань України Курт Волкер вважає, що зростання цін на газ посприяє енергетичної реформи.

Про це Волкер заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, ціни на газ для населення не відповідали дійсності.

"Зробивши цей крок (підвищення тарифів на газ, - ред.) зараз, Україна почне структурну реформу енергетичного сектора і всієї економіки. Це необхідно було зробити, оскільки цей сектор не такий стійкий, як був колись. Дане рішення сприятиме стабільності в енергетичній сфері", - сказав Волкер.

Дипломат додав, що система субсидій повинна буде пом'якшити зростання цін для сімей з низьким доходом.

"Звичайно, в зимовий період, коли настане холодна погода, підвищення цін може викликати труднощі у деяких людей. Наскільки я розумію, уряд реалізує досить значну програму субсидій для сімей з низьким доходом, що повинна компенсувати їм високі ціни", - резюмував Волкер.

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