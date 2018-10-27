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Порошенко зустрінеться з Ердоганом у Туреччині, - ЗМІ

27 жовтня, 2018 - 17:20
Фото Shutterstock

Президент України Петро Порошенко в суботу, 3 листопада, прибуде з офіційним візитом Туреччину і візьме участь у в 7-му засіданні Ради стратегічної співпраці високого рівня Туреччина-Україна.

Про це повідомляє Anadolu.

За інформацією дипломатичних джерел в Анкарі, повідомляють в агенції, у засіданні поряд з очільниками держав, візьмуть участь керівники відомств і представники Кримських татар.

Відбудеться обмін думками щодо поглиблення співпраці в політичній, економічній і оборонній сферах, а також активізації зв’язків в культурній та освітній сферах. Сторони торкнуться теми підписання угоди про вільну торгівлю, зміцнення безпеки і боротьби з тероризмом. Планується детально проаналізувати нинішній стан кримських татар.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Тайіп Ердоган призначив нових губернаторів у 39 з 81 турецьких провінцій, в тому числі Анкари і Стамбула.

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