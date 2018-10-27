Посол США відвідала українські ВМС на Азові

Делегація Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні на чолі з Надзвичайним і Повноваженим Послом США в Україні пані Марі Йованович оглянула кораблі й об’єкти інфраструктури українських ВМС на азовському напрямку.

Про це йдеться на сторінці прес-центру Командування ВМС ЗС України у Facebook.

«Метою візиту є ознайомлення з поточною ситуацією в акваторії Азовського моря та відвідування місць базування підрозділів Військово-морських сил ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні пані Марі Йованович обговорила з командувачем Військово-Морських Сил ЗС України адміралом Ігорем Воронченком безпекову ситуацію в регіоні та пріоритетні шляхи подальшого співробітництва.

Після візиту на кораблі українських ВМС, що базуються у Азовському морі, іноземна делегація оглянула пункти постійної дислокації морських піхотинців у Запорізькій області.