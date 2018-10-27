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Майк Йогансен, український поет, прозаїк доби «Розстріляного відродження», перекладач, критик, лінгвіст, сценарист

Президент Шрі-Ланки призупинив роботу парламенту

27 жовтня, 2018 - 19:56
Фото EPA

Президент Шрі-Ланки Майтрипала Сірісена усунув від роботи парламент країни до 16 листопада.

Про це повідомляє АР.

"Президент Майтрипала Сірісена призупинив роботу парламенту до 16 листопада", - говориться у повідомленні.

Таке рішення президент прийняв після того, як відсторонений у п'ятницю прем'єр-міністр Раніл Вікремезінге під час прес-конференції заявив, що все ще заручений більшою підтримкою парламенту, ніж новий прем'єр країни.

Нагадаємо, внаслідок повені на Шрі-Ланці постраждали понад 10 тисяч людей.

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