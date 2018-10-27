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РФ намагається вплинути на вибори у Грузії, - Геращенко

27 жовтня, 2018 - 13:00
Фото: Reuters

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко разом із заступником голови постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Георгієм Логвинським працюватимуть 28 жовтня у Грузії спостерігачами від ПАРЄ на президентських виборах.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

“Гамарджоба, Грузія! Країна, яку безмежно люблю. 28 жовтня тут президентські вибори. Особливі. Бо останні всенародні прямі вибори президента, наступного главу держави обиратиме вже парламент. В неділю на виборах працюватиме багато міжнародних спостерігачів, є місії ОБСЄ, ПА НАТО, Європарламенту. Я разом з колегами - Андрієм Лопушанським, Георгієм Логвінським, іншими - працюю спостерігачем від ПАРЄ”, - написала Геращенко.

За її словами, 27 жовтня відбуватимуться презентації кандидатів і їх штабів. “Була рада зустріти багато друзів з Європарламенту і міжпарламентських асамблей, які працюють в ці дні спостерігачами в Грузії. Від спостерігачів до кандидатів і їх штабів - багато запитань, як РФ впливала на ці вибори, як будуть будуватися стосунки з Росією після виборів, є запитання про Саакашвілі і чи буде він амністований після виборів”, - додала Геращенко.

Вона зазначила, що повноваження президента в Грузії були значно обмежені, але нинішній парламент рік тому вніс зміни до Конституції і посилив функції уряду, тож новообраний президент матиме представницькі функції.

“В той же час, до цих перегонів велика увага. В країні традиційно сильні протестні настрої і незадоволення правлячою партією, опозиція - активна і зубаста. В електоральному списку - 25 кандидатів. Серед фаворитів називають колишнього міністра закордонних справ Саломе Зурабішвіли, кандидата від «Європейської Грузії» Давида Бакрадзе, кандидата від опозиції Григола Вашадзе”, - поінформувала перший заступник голови ВР.

Геращенко уточнила, що на виборах кандидати “активно розігрують тему корупції і геополітичну битву Москви і Заходу; експерти активно закидають деяким кандидатам готовність підігрувати Москві і певних давніх зв’язках”.

“РФ традиційно намагається впливати на результати виборів через лояльних кандидатів. Європейські інституції і міжнародні партнери уважно слідкують за реформами, змінами і настроями в Грузії”, - наголосила вона.

Джерело: День

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