Саудівська Аравія не видаватиме підозрюваних у вбивстві Хашоггі іншим країнам

Саудівська Аравія не має наміру видавати іноземним державам підозрюваних у причетності до вбивства опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі в Стамбулі.

Про це заявив у суботу глава МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, передає Інтерфакс-Україна.

"Що стосується екстрадиції, ці особи є підданими Саудівській Аравії. Їх затримали в Саудівській Аравії, і розслідування ведеться в Саудівській Аравії, судити їх будуть у Саудівській Аравії", – заявив А.аль-Джубейр під час конференції з безпеки в Бахрейні.

Він додав, що під час розслідування Ер-Ріяд встановить істину, а винні відповідатимуть.

Журналіст Дж.Хашоггі, який працював на "Вашингтон пост", зник 2 жовтня після візиту в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі.

Саудівське державне телебачення повідомило, що Дж.Хашоггі, згідно з первинними результатами розслідування, загинув унаслідок бійки в будівлі генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі. У Саудівській Аравії у зв'язку зі справою Дж.Хашоггі затримали 18 осіб.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вбивство Дж.Хашоггі було спланованим, і закликав Ер-Ріяд видати Анкарі 18 підозрюваних.